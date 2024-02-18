Регион

Уведомления отключены

18 февраля, 20:00

Лимитированную линейку золотых кроссовок Трампа раскупили за несколько часов

Axios: Коллекцию золотых кроссовок Дональда Трампа раскупили за несколько часов

Коллекция золотых кроссовок Дональда Трампа. Обложка © gettrumpsneakers.com

Коллекция золотых кроссовок Дональда Трампа. Обложка © gettrumpsneakers.com

В Филадельфии 17 февраля на выставке кроссовок Sneaker Con была представлена лимитированная линейка золотых кроссовок от экс-президента США Дональда Трампа. Её раскупили по предзаказу через несколько часов после презентации. Об этом сообщил портал Axios.

Кандидат в президенты лично выставил пару кроссовок Never Surrender ("Никогда не сдавайся") с литерой T и флагом США на трибуну. Планируется выпустить всего тысячу пар такой обуви, при этом каждая пара будет иметь свой уникальный номер. На десяти произвольно выбранных парах будет стоять автограф Дональда Трампа.

В продажу кроссовки поступят в июле 2024 года, их стоимость 399 долларов. Одному покупателю можно было приобрести максимум три пары. При этом на сайте одной из компаний Трампа можно также приобрести духи и ещё две модели кроссовок стоимостью 199 долларов, доступные для предзаказа.

"Двойной удар": Трампу предрекли крупнейшие денежные потери
"Двойной удар": Трампу предрекли крупнейшие денежные потери

А ранее Дональд Трамп в очередной раз "проехался" по главному конкуренту на предстоящих выборах. Бывший глава государства назвал своего преемника Джо Байдена президентом с самым низким IQ за всю историю Соединённых Штатов.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Бизнес
  • Экономика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров