День защитника Отечества, День дизельного двигателя, Прохор-весновей: Праздники и приметы 23 февраля Сегодня, 23 февраля 2024 года, в России наряду с праздником защитников Отечества также можно отметить несколько неофициальных, посвящённых разным темам. Например, теме благотворительности и помощи близким. 22 февраля, 21:01 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Обложка © Shutterstock

День защитника Отечества

23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества. Несколько фактов о нём: Это официальный российский праздник, отмечается также на постсоветском пространстве.

Дата у него фиксированная — 23 февраля.

В России является нерабочим днём, приуроченным ко Дню воинской славы.

Широко отмечается по всей стране: чествуют не только военных, но и всех мужчин как защитников Отечества.

Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 1919 году и называлась она День Красного подарка. Считается, что этот праздник был приурочен к годовщине красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой в годы Первой мировой войны. Затем дату совместили с другим событием — в 1918 году была создана Рабоче-крестьянская Красная армия, но не в феврале, а 28 января. В 1920–1921 годах праздник не отмечали. Вернулись к нему в 1922 году, когда президиум ВЦИК издал постановление о четвёртой годовщине РККА. Тогда же сформировалось и новое название — День Красной армии и Военно-морского флота. После Великой Отечественной войны оно обновилось — и он стал Днём Советской армии и Военно-морского флота. Нынешнее же название, День защитника Отечества, было официально установлено в 1995 году. С 2001 года этот день стал выходным.

Так как в армии советского образца в основном служили мужчины, сложилась традиция поздравлять в День защитника Отечества именно их. Начинается это с детского сада и школы: девочки дарят символические сувениры мальчикам, рисуют для них тематические открытки. Мужчины получают подарки от близких, коллег. Также в России в этот день проводятся различные общественные акции, концерты, парады с демонстрацией военной техники и войсковых подразделений.

В 2024 году у россиян в связи с празднованием Дня защитника Отечества будет три выходных подряд: 23, 24, 25 февраля (пятница, суббота и воскресенье).

Всемирный день взаимопонимания и мира

23 февраля отмечается Всемирный день взаимопонимания и мира. Фото © Shutterstock

23 февраля в России и других странах можно отметить праздник под названием Всемирный день мира и взаимопонимания. Вот что известно о нём: Это международный неформальный праздник.

Отмечается ежегодно 23 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате основания старейших и крупнейших благотворительных организаций в мире.

Всемирный день мира и взаимопонимания отмечается 23 февраля, поскольку в эту дату в 1905 году американский адвокат Пол Харрис основал в Чикаго клуб бизнесменов для "развития духа дружбы и солидарности". Организация получила название Rotary club, поскольку одним из принципов клуба была постоянная ротация места еженедельных встреч. Постепенно сеть таких клубов стала расширяться. Сначала они появлялись в США, а затем и в других странах, в том числе и в России (первые были созданы в 1990 году в Москве, Ленинграде и Иркутске).

Фонд реализует несколько образовательных и гуманитарных программ. В их число входит действующая инициатива по борьбе с полиомиелитом, выделение средств на борьбу с голодом, спонсирование международного обмена начинающими бизнесменами.

Чтобы отметить Всемирный день мира и взаимопонимания, необязательно быть членом такого клуба. Можно стать волонтёром или сделать пожертвование некоммерческой организации, оказать помощь тому, кто в ней очень нуждается.

День дизельного двигателя

23 февраля отмечается День дизельного двигателя. Фото © Freepik / aleksandarlittlewolf

23 февраля в России можно отметить праздник, посвящённый изобретению, которое изменило мир, — на эту дату приходится День дизельного двигателя. Коротко об этом событии: Это международный памятный день.

Ежегодно отмечается 23 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате получения патента на принцип работы такого агрегата.

23 февраля 1892 года произошло знаменательное событие: немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент на своё изобретение под сухим названием "Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей". Принцип, изложенный в этом документе, в наше время применяется в дизельных двигателях, которые называют по фамилии их создателя.

Одним из первых предприятий, освоивших выпуск дизельных двигателей, стал Аугсбургский завод, на базе которого затем появилась машиностроительная фирма MAN. В России же первый отечественный дизель был собран в 1899 году. Это было сделано в Санкт-Петербурге заводом "Людвиг Нобель".

Одна из особенностей дизельных двигателей в том, что они менее привередливы к топливу. Например, некоторые из них могут работать на мазуте, рапсовом, подсолнечном масле и даже на сырой нефти. Правда, при этом есть много вопросов к экологичности таких агрегатов, из-за чего их популярность уже прошла пик и теперь падает. На смену им приходят электродвигатели.

Интересно, что День дизельного двигателя отмечается также 28 февраля. Считается, что в эту дату в 1897 году Рудольф Дизель впервые успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа с самовоспламенением топлива от сжатия. Как выяснилось затем, коэффициент полезного действия такого агрегата оказался значительно выше, чем у бензиновых агрегатов.

Международный день борьбы с издевательствами

23 февраля 2024 года отмечается Международный день борьбы с издевательствами. Фото © Shutterstock

В 2024 году 23 февраля отмечается Международный день борьбы с издевательствами (International STAND UP to Bullying Day), который едва ли можно считать праздником. В России о нём также знают. Вот несколько фактов: Это часть интернациональной кампании по борьбе с издевательствами.

Отмечается каждый год в последнюю пятницу февраля и в третью пятницу ноября.

В 2023 году выпадает на 23 февраля и 15 ноября соответственно.

Цель — повысить осведомлённость о таком явлении, как буллинг, и о методах борьбы с ним.

Международный день борьбы с издевательствами, или Международный день борьбы с насилием и травлей в школе, был учреждён в 2019 году. Государства – члены ЮНЕСКО единогласно признали травлю и связанное с ней насилие нарушением прав детей и подростков на образование, здоровье и благополучие.

В последнее время в русском языке появилось заимствованное из английского слово "буллинг". Оно ёмко описывает ситуацию, когда человека, будь то ученик, студент, сотрудник, травят в классе, группе, на работе. Причём травля эта необязательно может быть физической — психологическое насилие тоже сильно сказывается на качестве жизни.

Издевательства в школе же являются вдвойне разрушительными. Пострадавшим детям трудно сосредоточиться на занятиях, они могут пропускать уроки или вообще бросить школу. Всё негативно сказывается на успеваемости и перспективах на будущее. Атмосфера тревоги, страха и незащищённости несовместима с достойным развитием личности.

В Международный день борьбы с издевательствами звучат призывы бороться с таким явлением, как буллинг. Обычно к этой дате приурочены различные встречи, семинары, информационные акции, посвящённые такой проблеме.

День памяти преподобного Прохора Печерского, Лебедника

23 февраля Русская православная церковь чтит память преподобного Прохора Печерского — монаха, который жил в XI–XII веках. Родом он был из Смоленска, принял постриг в Киево-Печерском монастыре. Вместо хлеба ел лебеду, за что его стали называли Лебедником. По преданию, в голодные годы он делился такой пищей с другими, и они отмечали, что горькая трава, полученная из его рук, была вкусной. Такое же чудо он проявлял, превращая золу в соль. Скончался преподобный в 1107 году и был погребён в Ближних пещерах.

Приметы 23 февраля

Прохор-весновей

На Руси в эту дату отмечали праздник под названием Прохор-весновей. Считалось, что в этот день весна начинает вступать в свои права. Памятуя о житии Прохора, в народе 23 февраля особо трепетно относились к соли и хлебу — боялись, что иначе быть нищете и голоду. Мужчинам нельзя было заниматься тяжёлой работой, а женщинам — мести полы. Святому молились, прося здоровья для всех домочадцев. Из еды под запретом была рыба — считалось, есть её в этот день — к недугам.

Погодные приметы 23 февраля

Вороны садятся на верхушки деревьев — к снегопаду.

Сильный мороз — к скудному урожаю.

Снег с крыши свисает — к хорошему урожаю хлебов.

Деревья инеем покрылись — к потеплению.

Именины 23 февраля

23 февраля может отмечать именины российская актриса Анна Азарова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azarova_real

Сегодня, 23 февраля, именины могут отмечать: Аким;

Анна;

Антон;

Аркадий;

Валентина;

Василий;

Галина;

Геннадий;

Герман;

Григорий;

Иван;

Марк;

Пётр;

Семён.

Авторы Вадим Андреев