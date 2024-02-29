Самый редкий день, День Кощея-Чернобога, Касьян Високос: Праздники и приметы 29 февраля Сегодня, 29 февраля 2024 года, в России нет официальных праздников, но есть несколько народных. Связаны они в том числе с поверьями, которые не сулили в эту дату ничего доброго. 28 февраля, 21:01 29 февраля — это самый редкий день в календаре. Обложка © Freepik / kroshka_nastya

Самый редкий день, "день, гуляющий сам по себе"

29 февраля — это дважды особенный день. Во-первых, для многих в России это настоящий праздник, так как долгая зима наконец завершается. Во-вторых, это особая дата, самый редкий день, ведь он бывает только в високосные годы, каким является 2024-й. Эту дату называют "день, гуляющий сам по себе", 366-й день года, а на английском — Leap Day).

Дополнительный день добавляют к високосному году, так как календарь с постоянным числом не подходит под природные изменения.

Те, кто родился 29-го числа, переносят свой праздник на 1 марта.

Ещё во времена Юлия Цезаря учёные обнаружили, что астрономический год длится на шесть часов дольше календарного. За четыре года "накапливаются" лишние сутки, и их нужно учитывать. Чтобы сохранить баланс природных явлений и календарный счёт, раз в четыре года стали добавлять ещё один день в феврале — 29-е число.

В XVI веке учёные смогли подсчитать время точнее, и это нашло отражение в Григорианском календаре, на который наша страна перешла в 1918 году. Расхождение календарей с Юлианским составило 13 дней (отсюда, кстати, появился праздник cтарый Новый год).

Благодаря таким реформам мы сегодня имеем тот самый уникальный день, 29 февраля, компенсирующий недостающее. Несмотря на то что сам високосный год принято считать тяжёлым, предвещающим недоброе, на дополнительную дату в календаре это не распространяется. 29 февраля можно, например, загадать желание, чтобы оно исполнилось через четыре года, устроить встречу с друзьями и любым другим образом отметить такой необычный неформальный праздник.

Международный день редких заболеваний

29 февраля отмечается Международный день редких заболеваний. Фото © Shutterstock

На 29 февраля с учётом особенностей этой даты приходится Международный день редких заболеваний, который, конечно, нельзя назвать праздником. В России и других странах проходят связанные с ним мероприятия. Это интернациональный памятный день.

Учреждён в 2008 году по инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS.

В високосные года отмечается 29 февраля, в остальные — 28 февраля.

Цель — обратить внимание на проблемы людей с такими болезнями.

Редкие (их ещё называют орфанными) заболевания есть в каждой области медицины, их около 6–7 тысяч. Поскольку они не очень распространены, знают о таких недугах не все. Вместе с тем, согласно статистике, ими поражено от 3,5 до 5,9% населения Земли. Например, это синдром Кабуки, синдром Паллистера-Киллиана, прогрессирующая костная гетероплазия, муковисцидоз, гемофилия, болезнь Гентингтона и другие.

Цель Международного дня редких заболеваний — привлечь внимание общественности к проблемам страдающих ими людей, а также повысить осведомлённость о редких болезнях. Проблемы большинства больных, у которых они наблюдаются, схожи. Это недоступность диагностики, запаздывание с определением диагноза, нехватка информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжёлые условия социализации.

В России орфанными заболеваниями считают те, которые встречаются не более чем у десяти человек на 100 тысяч населения. Перечень определяется на основе статистических данных. По разным оценкам, в нашей стране от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов таких больных.

Одним из крупнейших фондов, помогающих детям с тяжёлыми, в том числе редкими, заболеваниями в России является "Круг добра". Указ о его создании был подписан президентом РФ 5 января 2021 года. Деньги туда поступают за счёт повышения НДФЛ с 13 до 15% для тех, чей доход выше пяти миллионов рублей в год. Сейчас всё чаще звучат предложения создать подобный фонд и для взрослых пациентов.

День святого Освальда

29 февраля отмечается День святого Освальда. Фото © Wikipedia

29 февраля отмечается забавный ирландский праздник, о котором в России знают мало. На эту дату приходится День святого Освальда. Этот день считается единственным, когда девушки могут сами сделать предложение любимому.

Согласно преданию, святая Бригитта Ирландская была разочарована тем, что все женщины в Ирландии, которые не были монахинями, должны были ждать, пока им сделают предложение руки и сердца мужчины. Она пожаловалась Святому Патрику, и он разрешил представительницам прекрасного пола раз в четыре года, 29 февраля, делать предложение избранникам.

Есть ещё одна легенда на этот счёт. Согласно ей, в 1288 году шотландская королева Маргарита приняла закон, заставляющий заплатить женщине штраф, если он откажется в этот день от её руки и сердца. Освобождали от наказания только в том случае, если мужчина уже обручён с другой. Причиной такого странного закона были военные конфликты, в которых гибло много воинов, и женщины на всю жизнь оставались вдовами.

Постепенно эта традиция перешла в Англию, Данию и другие европейские страны. В наше время она уже упоминается только в шутку.

День Кощея-Чернобога

29 февраля отмечается славянский праздник День Кощея-Чернобога. Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин

На Руси же на 29 февраля приходился День Кощея-Чернобога — языческий праздник, о котором в России уже знают мало. Кощей, или Чернобог, считался самым злым божеством славянского пантеона.

Это был бог холода, смерти, воплощение всего плохого и чёрного.

В его день крестьяне проводили обряды для защиты от недобрых сил.

Кощея на Руси боялись, изображали его в виде человекоподобного идола, окрашенного в чёрный цвет, с посеребрёнными усами. Перед началом каких-то важных дел ему старались принести жертву, чтобы задобрить. Например, перед отправлением в военный поход.

В День Кощея-Чернобога проводили обряд: нужно было раздавить в руке сырое куриное яйцо (это осталось в русских народных сказках). Считалось, что смерть бога находится в нём и так от злого духа можно избавиться. А поскольку Кощей символизировал ещё и зиму, то и с ней так старались поквитаться. Согласно народным поверьям, если раздавить яйцо, которое снесла курица на Рождество, в марте морозов уже не будет.

Приметы 29 февраля

Касьян Високос

В старину на 29 февраля приходился день памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, который был основателем монашества в Галлии. В наше время его чествуют уже 13 марта, но в народе прежнюю дату ещё называют Касьян Високос, или Касьянов день.

Его считали мистическим и недобрым — тут сказывалось влияние языческой традиции почитания Кощея-Чернобога. Называли ещё Касьян Немилостливый, Касьян Завистник, Кривой Касьян.

В народе считалось, что святого нельзя разозлить, иначе он нашлёт беды — неурожай, болезни или падёж скота. Крестьяне старались по возможности не выходить из дома, не начинать важных дел, не злословить и не желать зла другим, иначе самим придётся туго. В древности верили, что тех, кто родился в этот день, ожидает трудная судьба. Сватовство и свадьбы в эту дату не проводили.

Погодные приметы 29 февраля

Деревья шумят — к оттепели.

Туман или снег — к богатому урожаю.

Багровое солнце на восходе — к снегопаду.

Длинные сосульки — зима затянется.

Именины 29 февраля

29 февраля именины может отмечать российский актёр Иван Добронравов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сегодняшний день, 29 февраля, небогат на именины. Их могут отмечать: Иван

Касьян.

Авторы Вадим Андреев