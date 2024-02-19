Генштаб ВС РФ раскрыл скрытое участие военных НАТО на Украине
Генштаб ВС РФ: Под видом наёмников натовцы на Украине управляют ПВО и РСЗО
Военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наёмников. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов", — рассказал военный.
А ранее стало известно, что Североатлантический альянс планирует создать центр по подготовке и обучению военных Вооружённых сил Украины. Новый проект дополнит миссию Евросоюза и программы некоторых западных стран, одной из его целей будет приведение ВСУ к стандартам НАТО.
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