Генштаб ВС РФ раскрыл скрытое участие военных НАТО на Украине

Военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наёмников. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов", — рассказал военный.