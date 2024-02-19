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18 февраля, 23:06

Российский военачальник допустил новое контрнаступление ВСУ

Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ при поддержке Запада

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Обложка © ТАСС / Алексей Ерешко

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Обложка © ТАСС / Алексей Ерешко

Если Запад окажет Украине серьёзную поддержку, возможна новая попытка контрнаступления со стороны ВСУ. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

"ВСУ всё ещё сохраняют боеспособность к ведению активных действий. Нельзя исключать очередной попытки контрнаступления", — уверен военачальник.

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Ранее генерал-полковник рассказал, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наёмников. В частности, они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня.

Лариса Сафронова
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