Российский военачальник допустил новое контрнаступление ВСУ
Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ при поддержке Запада
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Обложка © ТАСС / Алексей Ерешко
Если Запад окажет Украине серьёзную поддержку, возможна новая попытка контрнаступления со стороны ВСУ. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
"ВСУ всё ещё сохраняют боеспособность к ведению активных действий. Нельзя исключать очередной попытки контрнаступления", — уверен военачальник.
Ранее генерал-полковник рассказал, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наёмников. В частности, они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня.