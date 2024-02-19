Российский военачальник допустил новое контрнаступление ВСУ

Если Запад окажет Украине серьёзную поддержку, возможна новая попытка контрнаступления со стороны ВСУ. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

"ВСУ всё ещё сохраняют боеспособность к ведению активных действий. Нельзя исключать очередной попытки контрнаступления", — уверен военачальник.