Картина Айвазовского "Лунная ночь" продана на аукционе за 92 млн рублей

Картина "Лунная ночь", написанная знаменитым русским художником Иваном Айвазовским в 1878 году, продана с молотка за 92 миллиона рублей. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе "Аукционного холдинга".

"Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона — морской пейзаж Константинополя с башнями "Лунная ночь" кисти Ивана Айвазовского", — говорится в сообщении по итогам торгов, состоявшихся в воскресенье, 18 февраля.

Любителям искусства были предложены художественные произведения XVIII–XX веков. Представители аукциона сообщили, что самыми ценными являлись работы авторов с мировым именем, которые выставляются на продажу крайне редко или вообще впервые. Так, среди лотов — картина "Патриарх Филарет" Ильи Репина (продана за 29,5 миллиона рублей), "Гималаи" Николая Рериха (12 млн), "Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде" Василия Верещагина (9,5 млн). Всего продано предметов искусства на сумму 235,5 миллиона рублей.