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19 февраля, 02:07

США с партнёрами пытаются спасти разваливающуюся армию Украины, пишут СМИ

Politico: США и западные партнёры пытаются предотвратить развал ВСУ

США и их западные партнёры пытаются не допустить развала ВСУ на фоне поражений, потери территорий и дефицита боеприпасов, обострившегося после сокращения американской помощи. Об этом сообщила газета Politico.

"План, описанный или озвученный в беседе с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, заключается в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться", — говорится в материале издания.

По информации газеты, на Мюнхенской конференции по безопасности двухпартийная группа американских законодателей убеждала союзников, что помощь Украине всё-таки будет одобрена, некоторые конгрессмены ожидают принятия нового пакета финансирования уже в марте.

Отмечается, однако, что помешать добиться выделения помощи может экс-президент США Дональд Трамп. При этом вера союзников в потенциал Киева и действующего американского лидера Джо Байдена находится на самом низком уровне с начала российской спецоперации.

Украинский военкор испытал ужас при виде "линии обороны" ВСУ
Украинский военкор испытал ужас при виде "линии обороны" ВСУ

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна "оказалась в плену" американских споров о выделении Конгрессом денег для ВСУ. По её словам, киевским властям приходится лишь надеяться, что выход из ситуации будет найден.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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