США с партнёрами пытаются спасти разваливающуюся армию Украины, пишут СМИ

США и их западные партнёры пытаются не допустить развала ВСУ на фоне поражений, потери территорий и дефицита боеприпасов, обострившегося после сокращения американской помощи. Об этом сообщила газета Politico.

"План, описанный или озвученный в беседе с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, заключается в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться", — говорится в материале издания.

По информации газеты, на Мюнхенской конференции по безопасности двухпартийная группа американских законодателей убеждала союзников, что помощь Украине всё-таки будет одобрена, некоторые конгрессмены ожидают принятия нового пакета финансирования уже в марте.

Отмечается, однако, что помешать добиться выделения помощи может экс-президент США Дональд Трамп. При этом вера союзников в потенциал Киева и действующего американского лидера Джо Байдена находится на самом низком уровне с начала российской спецоперации.