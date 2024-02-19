США с партнёрами пытаются спасти разваливающуюся армию Украины, пишут СМИ
Politico: США и западные партнёры пытаются предотвратить развал ВСУ
США и их западные партнёры пытаются не допустить развала ВСУ на фоне поражений, потери территорий и дефицита боеприпасов, обострившегося после сокращения американской помощи. Об этом сообщила газета Politico.
"План, описанный или озвученный в беседе с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, заключается в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться", — говорится в материале издания.
По информации газеты, на Мюнхенской конференции по безопасности двухпартийная группа американских законодателей убеждала союзников, что помощь Украине всё-таки будет одобрена, некоторые конгрессмены ожидают принятия нового пакета финансирования уже в марте.
Отмечается, однако, что помешать добиться выделения помощи может экс-президент США Дональд Трамп. При этом вера союзников в потенциал Киева и действующего американского лидера Джо Байдена находится на самом низком уровне с начала российской спецоперации.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна "оказалась в плену" американских споров о выделении Конгрессом денег для ВСУ. По её словам, киевским властям приходится лишь надеяться, что выход из ситуации будет найден.
Telegram / Генштаб ЗСУ