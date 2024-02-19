Возомнила себя воительницей: Главу ЕК поймали на попытке стравить Европу с Россией

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается втянуть Европу в вооружённый конфликт с Россией, считает французский политик Флориан Филиппо. О настрое на конфронтацию говорит её выходка на конференции по безопасности в Мюнхене, подчеркнул глава партии "Патриоты".

Филиппо в соцсети X процитировал слова фон дер Ляйен об отсутствии "серых зон" в ситуации на Украине и необходимости чётко занять сторону "либо Владимира Путина, либо демократического мира". По словам политика, власти США использовали точно такие же заявления о борьбе "добра со злом" для оправдания своих бесчинств на Ближнем Востоке.

"Урсула считает себя предводительницей вооружённых сил, готовой втянуть нас в тотальную войну, хотя у неё нет на это никаких законных оснований", — написал предводитель "Патриотов".