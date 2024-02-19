Американцев начали запугивать войной с Россией, чтобы выбить помощь Украине
Соперница Трампа Хейли допустила войну США с Россией в случае поражения Украины
Соединённые Штаты могут быть втянуты в широкомасштабный конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение от нехватки оружия. Такой сценарий в интервью телеканалу ABC допустила кандидат в президенты США Никки Хейли.
Внутрипартийная соперница Дональда Трампа заявила, что якобы Москва не остановится на Незалежной и продолжит боевые действия на территории Прибалтики и Польши, вынудив НАТО заступиться. Америка является членом альянса, а потому ей тоже придётся атаковать РФ, считает экс-постпред США в ООН. Однако такого развития событий можно избежать, уверена Хейли. Для этого Украине нужно отправлять больше техники и боеприпасов.
"Нам нужно дать то, что им нужно, чтобы они смогли победить, тем самым мы сможем предотвратить отправку своих военнослужащих для сражений", — отметила республиканка.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не имеет никаких видов на территории Польши, Латвии или прочих стран континента. На Украине ВС РФ лишь защищают людей, которые оказались под угрозой после госпереворота.
ТАСС / EPA / ALLISON DINNER