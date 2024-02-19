Американцев начали запугивать войной с Россией, чтобы выбить помощь Украине

Соединённые Штаты могут быть втянуты в широкомасштабный конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение от нехватки оружия. Такой сценарий в интервью телеканалу ABC допустила кандидат в президенты США Никки Хейли.

Внутрипартийная соперница Дональда Трампа заявила, что якобы Москва не остановится на Незалежной и продолжит боевые действия на территории Прибалтики и Польши, вынудив НАТО заступиться. Америка является членом альянса, а потому ей тоже придётся атаковать РФ, считает экс-постпред США в ООН. Однако такого развития событий можно избежать, уверена Хейли. Для этого Украине нужно отправлять больше техники и боеприпасов.