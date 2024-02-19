"Это сумасшествие": Природа ополчилась против США и обрушила американский газовый рынок

Нефтегазовые компании США забили тревогу из-за резкого падения стоимости природного газа в стране. Лишь с середины января цены рухнули на 50% и достигли значения 1,61 доллара за миллион британских тепловых единиц, сообщила газета Financial Times.

Резкое удешевление голубого топлива объясняется двумя причинами. Во-первых, эта зима стала одной из самых тёплых в Соединённых Штатах за несколько десятилетий. В то же время добыча энергоресурса достигла рекордных значений, напомнили в FT. По словам представителя консалтинговой компании Commodity Weather Group Мэтта Роджерса, совокупность факторов привела к поистине сумасшедший ситуации на рынке.

"Это просто сумасшествие, происходит что-то очень необычное. Я ненавижу использовать слово "опустошающий", но нижний уровень цен на самом деле упал на фоне ожиданий спроса", — цитирует эксперта FT.