AFP: Число жертв столкновений племён в Папуа – Новой Гвинее увеличилось до 64
До 64 выросло число погибших в столкновении племён в Папуа – Новой Гвинее. Об этом информировало агентство Франс Пресс.
"64 окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа – Новой Гвинеи", — говорится в сообщении со ссылкой на данные полиции.
Представитель правоохранителей рассказал, что столкновения продолжаются, поэтому возможны новые жертвы.
Ранее Life.ru писал, что в Папуа — Новой Гвинее представители одного из племён попали в засаду. Сообщалось о 53 погибших.
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