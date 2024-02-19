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19 февраля, 03:04

AFP: Число жертв столкновений племён в Папуа – Новой Гвинее увеличилось до 64

До 64 выросло число погибших в столкновении племён в Папуа – Новой Гвинее. Об этом информировало агентство Франс Пресс.

"64 окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа – Новой Гвинеи", — говорится в сообщении со ссылкой на данные полиции.

Представитель правоохранителей рассказал, что столкновения продолжаются, поэтому возможны новые жертвы.

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Ранее Life.ru писал, что в Папуа — Новой Гвинее представители одного из племён попали в засаду. Сообщалось о 53 погибших.

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Unsplash / Bob Brewer

Лариса Сафронова
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