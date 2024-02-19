AFP: Число жертв столкновений племён в Папуа – Новой Гвинее увеличилось до 64

До 64 выросло число погибших в столкновении племён в Папуа – Новой Гвинее. Об этом информировало агентство Франс Пресс.

"64 окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа – Новой Гвинеи", — говорится в сообщении со ссылкой на данные полиции.

Представитель правоохранителей рассказал, что столкновения продолжаются, поэтому возможны новые жертвы.