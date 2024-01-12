Россиян призвали воздержаться от поездок в охваченную беспорядками Папуа – Новую Гвинею

Россиян призвали воздержаться от посещения Папуа – Новой Гвинеи до тех пор, пока там не нормализуется ситуация с беспорядками. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в Индонезии, которое также исполняет представительские функции восточноазиатского государства.

Ранее сообщалось, что в Папуа – Новой Гвинее на фоне погромов, в результате которых погибло по меньшей мере 16 человек, на две недели было введено чрезвычайное положение. Беспорядки последовали за забастовкой полицейских, пишут СМИ.

"10 января 2024 года в Независимом Государстве Папуа – Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки. В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации", — отметило посольство.