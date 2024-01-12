Россиян призвали воздержаться от поездок в охваченную беспорядками Папуа – Новую Гвинею
Посольство попросило россиян не ездить в Папуа – Новую Гвинею из-за беспорядков
Россиян призвали воздержаться от посещения Папуа – Новой Гвинеи до тех пор, пока там не нормализуется ситуация с беспорядками. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в Индонезии, которое также исполняет представительские функции восточноазиатского государства.
Ранее сообщалось, что в Папуа – Новой Гвинее на фоне погромов, в результате которых погибло по меньшей мере 16 человек, на две недели было введено чрезвычайное положение. Беспорядки последовали за забастовкой полицейских, пишут СМИ.
"10 января 2024 года в Независимом Государстве Папуа – Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки. В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации", — отметило посольство.
При этом там уточнили, что пока никто из россиян за помощью в диппредставительство не обращался.
Ещё одна страна, где недавно вспыхнули беспорядки, — это Эквадор. Всё началось 9 января с захвата студии местного телеканала. Также вооружённые люди открыли беспорядочный огонь по прохожим. В результате столкновений уже погибло десять человек. Эксперты называют причинами мятежа в Эквадоре коррупцию и наркобизнес.
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