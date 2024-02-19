Папуасы жестоко расправились над враждебным племенем, устроив резню
ABC: 53 человека стали жертвами межплеменного конфликта в Папуа — Новой Гвинее
Конфликт между дикими племенами произошёл в Папуа — Новой Гвинее. Жертвами столкновений стали десятки человек, сообщил со ссылкой на местную полицию телеканал ABC.
"В результате резни в высокогорьях страны погибло по меньшей мере 53 человека", — рассказали журналистам правоохранители.
По предварительным данным, все убитые были представителями одного племени, попавшими в засаду. Расправу над ними учинили в провинции Энга.
А днём ранее волна беспорядков прокатилась по Гааге. Погромы учинили мигранты из Эритреи, усмирять которых пришлось слезоточивым газом. Многие участники акции задержаны.
Unsplash / Bob Brewer