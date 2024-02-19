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19 февраля, 03:34

Водитель автобуса спас пассажиров от лобового столкновения с грузовиком в Приморье

В Приморье автобус упал в кювет, спасаясь от лобового столкновения с грузовиком

Съехавший в кювет автобус в Приморском крае. Обложка © t.me / Прокуратура Приморского края

Съехавший в кювет автобус в Приморском крае. Обложка © t.me / Прокуратура Приморского края

Пассажирский автобус чудом избежал лобового столкновения с грузовиком в Приморье, сорвавшись в кювет при попытке уйти от удара. По факту произошедшего проводится проверка, сказано в сообщении краевой прокуратуры.

По информации надзорного органа, трагедии едва не произошла вечером 18 февраля. Виновником ДТП стал водитель большегруза, который выехал на встречную полосу.

"В результате ДТП погибших нет, несколько травмированных граждан доставлены в медицинскую организацию", — доложили в прокуратуре.

Региональный Минздрав добавил, что всего пострадавших четверо. Один из них — сам водитель маршрутного автобуса, уточнили в РИА Новости со ссылкой на источник.

Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов на остановке в Курске
Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов на остановке в Курске

Медицинская помощь недавно потребовалась и жительнице Петербурга, которая оказалась на пути у отлетевшего от автобуса колеса. С многочисленными травмами и переломом её доставили в больницу.

Илья Пушкарев
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