Водитель автобуса спас пассажиров от лобового столкновения с грузовиком в Приморье

Пассажирский автобус чудом избежал лобового столкновения с грузовиком в Приморье, сорвавшись в кювет при попытке уйти от удара. По факту произошедшего проводится проверка, сказано в сообщении краевой прокуратуры.

По информации надзорного органа, трагедии едва не произошла вечером 18 февраля. Виновником ДТП стал водитель большегруза, который выехал на встречную полосу.

"В результате ДТП погибших нет, несколько травмированных граждан доставлены в медицинскую организацию", — доложили в прокуратуре.

Региональный Минздрав добавил, что всего пострадавших четверо. Один из них — сам водитель маршрутного автобуса, уточнили в РИА Новости со ссылкой на источник.