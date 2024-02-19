Единственный выход: В США назвали основное условие для заключения мира на Украине
Сенатор Вэнс: Украина будет вынуждена отдать большие территории ради мира
Украине придётся заключать мир, и для этого Киев должен пойти на значительные территориальные уступки. Такое мнение высказал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в беседе с Politico.
"Любое мирное урегулирование потребует существенных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта", — заявил парламентарий.
По мнению Вэнса, нужно реально смотреть на вещи: Соединённые Штаты не имеют столько ресурсов, чтобы неопределённо долго поддерживать Киев в этом противостоянии. Он призвал определиться со сроками, в которые конфликт будет завершён.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна "оказалась в плену" американских споров о выделении Конгрессом денег для ВСУ. Теперь киевским властям остаётся лишь надеяться, что выход из ситуации будет найден.
Unsplash / Дарья Волкова