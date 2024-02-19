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19 февраля, 03:42

Единственный выход: В США назвали основное условие для заключения мира на Украине

Сенатор Вэнс: Украина будет вынуждена отдать большие территории ради мира

Украине придётся заключать мир, и для этого Киев должен пойти на значительные территориальные уступки. Такое мнение высказал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в беседе с Politico.

"Любое мирное урегулирование потребует существенных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта", — заявил парламентарий.

По мнению Вэнса, нужно реально смотреть на вещи: Соединённые Штаты не имеют столько ресурсов, чтобы неопределённо долго поддерживать Киев в этом противостоянии. Он призвал определиться со сроками, в которые конфликт будет завершён.

США с партнёрами пытаются спасти разваливающуюся армию Украины, пишут СМИ
США с партнёрами пытаются спасти разваливающуюся армию Украины, пишут СМИ

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна "оказалась в плену" американских споров о выделении Конгрессом денег для ВСУ. Теперь киевским властям остаётся лишь надеяться, что выход из ситуации будет найден.

Обложка ©

Unsplash / Дарья Волкова

Лариса Сафронова
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