Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник самолётного типа

Ещё один украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Второй беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — отметил в телеграм-канале глава области, добавив, что на месте инцидента работают оперативные службы.

По словам Богомаза, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.