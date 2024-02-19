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19 февраля, 06:04

Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник самолётного типа

Богомаз заявил об уничтожении второго украинского БПЛА над Брянской областью

Ещё один украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Второй беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — отметил в телеграм-канале глава области, добавив, что на месте инцидента работают оперативные службы.

По словам Богомаза, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

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Чуть ранее Богомаз уже сообщал, что над Брянской областью силы ПВО РФ сбили украинский реактивный беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

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Иван Косицын
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