Президент Эстонии Карис назвал кризис на Украине решающим моментом для поколения
Президент Эстонии Алар Карис. Обложка © ТАСС / Zuma
Конфликт на Украине стал решающим моментом для текущего поколения, считает президент Эстонии Алар Карис. Соответствующее заявление глава государства сделал в статье для Politico.
"Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведёт к миру", — заявил лидер республики.
Карис отметил, что любой стране Европы было бы трудно в одиночку противостоять "гигантской" России — ядерной державе с большим населением. Однако это, считает эстонский президент, не должно "парализовать" Европу. Он призвал укрепить оборону НАТО и архитектуру безопасности ЕС.
Ранее стало известно о намерении Эстонии, Латвии и Литвы создать "балтийскую линию обороны" на границе с РФ. В эстонском Минобороны указывают, что так государства планируют повысить готовность к защите.