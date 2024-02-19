Президент Эстонии Карис назвал кризис на Украине решающим моментом для поколения

Конфликт на Украине стал решающим моментом для текущего поколения, считает президент Эстонии Алар Карис. Соответствующее заявление глава государства сделал в статье для Politico.

"Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведёт к миру", — заявил лидер республики.

Карис отметил, что любой стране Европы было бы трудно в одиночку противостоять "гигантской" России — ядерной державе с большим населением. Однако это, считает эстонский президент, не должно "парализовать" Европу. Он призвал укрепить оборону НАТО и архитектуру безопасности ЕС.