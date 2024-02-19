Крыша бассейна обрушилась на спортивной базе в Подмосковье
В Новогорске на спортивной базе обрушилась крыша бассейна, пострадавших нет
Рухнувшая крыша бассейна в Новогорске. Обложка © Telegram / "Shelgorn"
На спортивной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна для синхронного плавания, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта.
На спортивной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна. Видео © Telegram / "Shelgorn"
"На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы", — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что здоровью и жизни спортсменов и сотрудников базы ничто не угрожает. В Минспорте дополнили, что будут приняты необходимые меры после выяснения обстоятельств случившегося.
А ранее Life.ru рассказывал, что в спортзале сельской школы в Оренбургской области обвалилась крыша. К счастью, никто из спортсменов и сотрудников учебного заведения не пострадал.