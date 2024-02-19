Крыша бассейна обрушилась на спортивной базе в Подмосковье

На спортивной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна для синхронного плавания, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта.

На спортивной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна. Видео © Telegram / "Shelgorn"

"На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы", — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что здоровью и жизни спортсменов и сотрудников базы ничто не угрожает. В Минспорте дополнили, что будут приняты необходимые меры после выяснения обстоятельств случившегося.