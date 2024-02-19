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19 февраля, 09:03

Диагноз — бронхит: Директор "Ленкома" рассказал о своём состоянии после сообщений о госпитализации

Директор "Ленкома" Варшавер сообщил, что прошёл обследование и находится дома

Марк Варшавер. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Марк Варшавер. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Директор "Ленкома" Марк Варшавер прошёл медицинское обследование в клинике, а в настоящее время находится дома. Об этом сообщил сам руководитель московского театра.

"Я через день-два буду в театре уже. Нормальное состояние", — приводит ТАСС слова директора театра.

Варшавер дополнил, что медики поставили ему диагноз: бронхит. Директор "Ленкома" пояснил, что готов выйти на работу уже сегодня, 19 февраля. Однако специалисты посоветовали ему ещё пару дней отлежаться. Вместе с этим Варшавер подписывает все документы, продолжает работать дома и "решать любые проблемы". Варшавер напомнил, что в 2024 году будет 45 лет, как он работает в московском "Ленкоме".

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Напомним, сегодня, 19 февраля СМИ сообщили об экстренной госпитализации Варшавера. Директора театра "Ленком" отправили в больницу в состоянии средней тяжести. Была информация, что медики обнаружили у него двустороннюю пневмонию.

Дарья Нарыкова
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