Диагноз — бронхит: Директор "Ленкома" рассказал о своём состоянии после сообщений о госпитализации
Директор "Ленкома" Варшавер сообщил, что прошёл обследование и находится дома
Марк Варшавер. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Директор "Ленкома" Марк Варшавер прошёл медицинское обследование в клинике, а в настоящее время находится дома. Об этом сообщил сам руководитель московского театра.
"Я через день-два буду в театре уже. Нормальное состояние", — приводит ТАСС слова директора театра.
Варшавер дополнил, что медики поставили ему диагноз: бронхит. Директор "Ленкома" пояснил, что готов выйти на работу уже сегодня, 19 февраля. Однако специалисты посоветовали ему ещё пару дней отлежаться. Вместе с этим Варшавер подписывает все документы, продолжает работать дома и "решать любые проблемы". Варшавер напомнил, что в 2024 году будет 45 лет, как он работает в московском "Ленкоме".
Напомним, сегодня, 19 февраля СМИ сообщили об экстренной госпитализации Варшавера. Директора театра "Ленком" отправили в больницу в состоянии средней тяжести. Была информация, что медики обнаружили у него двустороннюю пневмонию.