В Сургуте две подруги из мести задушили 47-летнего мужчину зарядкой для телефона

В Сургуте две подруги из мести жестоко расправились с мужчиной. По данным SHOT, на страшное преступление пошли 44-летняя Екатерина М. и 38-летняя Юлия Б., приехавшие в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) ради работы, обе — медики.

По предварительной версии, причиной убийства стал давний конфликт жертвы и Михиенковой на прошлом месте работы — в Департаменте здравоохранения региона. Спланировав расправу, они пришли в гости к 47-летнему мужчине и, перешагнув порог, одна подруга толкнула его на пол, а вторая в это время накинула на шею жертвы провод от зарядки для телефона. После этого преступники добили обидчика подушкой. Мужчина скончался от удушения.

Женщин уже задержали. Выяснилось, что одна из них была судима за применение насилия в отношении представителя власти, из-за чего и закончила свою карьеру в Депздраве, а вторая привлекалась за кражи и грабежи. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору".

Екатерина М. Фото © SHOT

Юлия Б. Фото © SHOT