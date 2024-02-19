Ростовчане сообщили о громком взрыве, но власти опровергли работу ПВО

В небе над Ростовом-на-Дону раздался сильный взрыв сегодня утром, 19 февраля. Его слышали местные жители и граждане, находящиеся в близлежащих населённых пунктах — в Батайске, Таганроге, Новочеркасске и Аксае, пишут местные СМИ.

По информации диспетчерских служб экстренного реагирования, никаких происшествий не произошло. Местные жители предполагают, что причиной громких звуков стала работа системы ПВО. Однако в правительстве региона дополнили, что средства ПВО не были задействованы.

Напомним, ранее Life.ru писал, что днём 16 февраля жители Ростова-на-Дону сообщили о громком взрыве, который был слышен во всех частях города, после чего очевидцы обратили внимание на столб белого дыма. Горожане подумали, что это работа ПВО, однако власти опровергли информацию об этом. Оказалось, что это был пар из ТЭЦ.