Москвичам пообещали переход из зимы в весну на этой неделе

В европейской части России с начала недели температура будет близка к норме, а во второй половине, включая предстоящие праздничные выходные, несколько превысит стандартные показатели. Такой прогноз озвучил синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"В Москве в ближайшие два дня днём будет -3...-6 °С, предстоящей ночью морозы могут усилиться по области до -10...-15 °С, а со среды даже ночью они будут совсем небольшие. В выходные и праздничные дни могут быть плюсовые температуры даже ночью. Днём 0...+5 °С", — отметил метеоролог в беседе с RT.

Позитивным прогнозом поделился и руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, 20 и 21 февраля ожидаются морозные дни, но 22-го и 23-го столбики термометра будут ползти вверх. В четверг пройдёт небольшой снег с примесью мокрого, и температура приблизится к нулю градусов. В пятницу воздух же прогреется до 0…+2 градусов.

"В субботу к тёплой погоде будет примешиваться дождь, а так температура +1…+3 градуса на все выходные и праздничные дни. То есть мы так плавно переходим из зимы в весну на этой неделе", — сказал специалист телеканалу "360".

При этом он пояснил, что о наступлении настоящей весны говорить пока рано. Так, во многих российских регионах ещё ударят морозы по 20 градусов.