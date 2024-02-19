В Кремле не будут делать заявлений к 10-летию Майдана
Песков: Кремль не намерен делать заявления к 10-летию госпереворота на Украине
В Кремле не намерены делать заявления по случаю 10-летия госпереворота на Украине. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не будет никаких заявлений. [Оценки на этот счёт давались Россией] на самых различных уровнях, в том числе и со стороны президента России, неоднократно", — отметил он в ходе брифинга, подчеркнув, что в Кремле не считают годовщину Майдана поводом давать какие-либо комментарии.
Ранее Песков заявил, что Майдан привёл к появлению на Украине опасного для России режима. Так представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей десятилетие после госпереворота на Украине десятью годами "достоинства".
Напомним, Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Тогда сторонники евроинтеграции пришли на площадь Независимости в Киеве сразу после того, как кабмин заявил о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Столкновение силовиков и радикалов в центре украинской столицы привело к десяткам жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от должности президента Виктора Януковича, которому пришлось уехать из страны. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.
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