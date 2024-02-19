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19 февраля, 10:02

В Кремле не будут делать заявлений к 10-летию Майдана

Песков: Кремль не намерен делать заявления к 10-летию госпереворота на Украине

В Кремле не намерены делать заявления по случаю 10-летия госпереворота на Украине. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не будет никаких заявлений. [Оценки на этот счёт давались Россией] на самых различных уровнях, в том числе и со стороны президента России, неоднократно", — отметил он в ходе брифинга, подчеркнув, что в Кремле не считают годовщину Майдана поводом давать какие-либо комментарии.

Ранее Песков заявил, что Майдан привёл к появлению на Украине опасного для России режима. Так представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей десятилетие после госпереворота на Украине десятью годами "достоинства".

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Напомним, Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Тогда сторонники евроинтеграции пришли на площадь Независимости в Киеве сразу после того, как кабмин заявил о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Столкновение силовиков и радикалов в центре украинской столицы привело к десяткам жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от должности президента Виктора Януковича, которому пришлось уехать из страны. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.

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Александр Юнашев
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