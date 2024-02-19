В Кремле не будут делать заявлений к 10-летию Майдана

В Кремле не намерены делать заявления по случаю 10-летия госпереворота на Украине. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не будет никаких заявлений. [Оценки на этот счёт давались Россией] на самых различных уровнях, в том числе и со стороны президента России, неоднократно", — отметил он в ходе брифинга, подчеркнув, что в Кремле не считают годовщину Майдана поводом давать какие-либо комментарии.

Ранее Песков заявил, что Майдан привёл к появлению на Украине опасного для России режима. Так представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей десятилетие после госпереворота на Украине десятью годами "достоинства".