В Кремле отреагировали на жёсткое высказывание Пашиняна по вопросу Украины

Позиции Москвы и Еревана по поводу ситуации на Украине диаметрально расходятся, Россия продолжит настойчиво объяснять свою правоту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет", — подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя недавнее высказывание премьера Никола Пашиняна по поводу союзников по вопросу Украины.

По словам Пескова, Москва не согласна с позицией Еревана и будет продолжать доказывать свою правоту.