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19 февраля, 10:12

В Кремле отреагировали на жёсткое высказывание Пашиняна по вопросу Украины

Песков заявил, что позиции России и Армении по Украине диаметрально расходятся

Позиции Москвы и Еревана по поводу ситуации на Украине диаметрально расходятся, Россия продолжит настойчиво объяснять свою правоту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет", — подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя недавнее высказывание премьера Никола Пашиняна по поводу союзников по вопросу Украины.

По словам Пескова, Москва не согласна с позицией Еревана и будет продолжать доказывать свою правоту.

Пашинян: Россия не может быть главным партнёром Армении в оборонной сфере
Пашинян: Россия не может быть главным партнёром Армении в оборонной сфере

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы в ситуации с Украиной. Политик пояснил, что украинцы — дружественный армянам народ. Премьер республики выразил сожаление, что не может никак повлиять на конфликт между Россией и Украиной.

Обложка ©

Getty Images / Meghdad Madadi ATPImages

Александр Юнашев
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