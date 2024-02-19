В Кремле отреагировали на жёсткое высказывание Пашиняна по вопросу Украины
Песков заявил, что позиции России и Армении по Украине диаметрально расходятся
Позиции Москвы и Еревана по поводу ситуации на Украине диаметрально расходятся, Россия продолжит настойчиво объяснять свою правоту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет", — подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя недавнее высказывание премьера Никола Пашиняна по поводу союзников по вопросу Украины.
По словам Пескова, Москва не согласна с позицией Еревана и будет продолжать доказывать свою правоту.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы в ситуации с Украиной. Политик пояснил, что украинцы — дружественный армянам народ. Премьер республики выразил сожаление, что не может никак повлиять на конфликт между Россией и Украиной.
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