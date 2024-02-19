Названа дата начала досрочного голосования на выборах президента

В России 25 февраля начнётся досрочное голосование на выборах президента в труднодоступных, отдалённых районах, а также на судах, которые находятся в плавании. Об этом напомнили в ЦИК РФ.

"Члены избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолётах, снегоходах и даже собачьих упряжках", — сообщили в Центризбиркоме.