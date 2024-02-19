Названа дата начала досрочного голосования на выборах президента
ЦИК: Досрочное голосование на выборах президента начнётся 25 февраля
В России 25 февраля начнётся досрочное голосование на выборах президента в труднодоступных, отдалённых районах, а также на судах, которые находятся в плавании. Об этом напомнили в ЦИК РФ.
"Члены избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолётах, снегоходах и даже собачьих упряжках", — сообщили в Центризбиркоме.
На прошлых президентских выборах в 2018 году в досрочном голосовании приняли участие порядка 180 тысяч избирателей в отдалённых и труднодоступных районах (0,25% от общего числа) и около 31 тысячи человек (0,04%) на участках, образованных на судах.
Напомним, президентские выборы в России пройдут в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). По данным ВЦИОМа, сейчас 80% россиян хотят поддержать Путина и полностью одобряют его политику.
ТАСС / Кирилл Кухмарь