Вооружённые силы Украины (ВСУ) имеют аналоги боевого вещества "Табун", которое фашисты применяли в годы Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, ссылаясь на заявление представителей ВСУ.

"Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты. Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун", — подчеркнул Кириллов на заседании по вопросам нарушения Соединёнными Штатами и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

"Табун" — это отравляющее вещество нервно-паралитического действия. По химической структуре является цианидом этилового эфира фосфорной кислоты. По словам Кириллова, ВСУ применяют по российским войскам химикаты из списка, запрещённого конвенцией. Он уточнил, что вещество "Табун" использовалось фашистскими захватчиками в годы ВОВ.