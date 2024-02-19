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19 февраля, 10:17

МО РФ уличило Киев в подготовке к боям с применением "особого химического пояса"

Киев при содействии Запада разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса". Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Она (тактика. — Прим. Life.ru) предусматривает подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск", — сказал Кириллов на брифинге.

По его данным, с сентября по октябрь 2023 года химикаты были доставлены в районы Краматорска и Купянска, которые ВСУ планируют разместить вдоль дорог и на основных транспортных развязках. Такой тактикой Киев хочет затруднить активность наступления ВС РФ и дать ВСУ дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Главу ЛНР Пасечника в 2023 году отравили фенольными соединениями
Главу ЛНР Пасечника в 2023 году отравили фенольными соединениями

Также Кириллов сообщал, что Вооружённые силы Украины в декабре 2023 года применяли против ВС РФ на Краснолиманском направлении американское химическое оружие с веществом "Си-Эc", вызывающее остановку сердца.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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