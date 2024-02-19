МО РФ уличило Киев в подготовке к боям с применением "особого химического пояса"

Киев при содействии Запада разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса". Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Она (тактика. — Прим. Life.ru) предусматривает подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск", — сказал Кириллов на брифинге.

По его данным, с сентября по октябрь 2023 года химикаты были доставлены в районы Краматорска и Купянска, которые ВСУ планируют разместить вдоль дорог и на основных транспортных развязках. Такой тактикой Киев хочет затруднить активность наступления ВС РФ и дать ВСУ дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.