США ещё несколько лет назад заявляли о наличии веществ, относящихся к "Новичку", сообщили в МО РФ
Минобороны: США до 2018 года заявляли о наличии веществ, относящихся к "Новичку"
До 2018 года США ежегодно указывали о наличии у них 460 метрических тонн неустановленных веществ, относящихся, по данным Минобороны России, к "Новичку". Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга оборонного ведомства по вопросам нарушения Штатами и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
"До 2018 года в ежегодных объявлениях Соединённые Штаты указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса. По нашим данным, речь идёт о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, более известных американской общественности под названием "Новичок", — сказал он.
Ранее Игорь Кириллов рассказал о недавнем случае применения ВСУ химического оружия. Это произошло в конце января, противник использовал запрещённое в Евросоюзе вещество, которое вызывает ожоги дыхательных путей.
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