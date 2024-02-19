США ещё несколько лет назад заявляли о наличии веществ, относящихся к "Новичку", сообщили в МО РФ

До 2018 года США ежегодно указывали о наличии у них 460 метрических тонн неустановленных веществ, относящихся, по данным Минобороны России, к "Новичку". Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга оборонного ведомства по вопросам нарушения Штатами и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

"До 2018 года в ежегодных объявлениях Соединённые Штаты указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса. По нашим данным, речь идёт о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, более известных американской общественности под названием "Новичок", — сказал он.