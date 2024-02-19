Москвич погиб от ожогов, застряв в ванне из-за лишнего веса

Медики не смогли спасти 44-летнего жителя Москвы, который получил ожоги, застряв в горячей ванне из-за лишнего веса. Об этом пишет сайт MK.ru.

Несчастный случай произошёл 9 февраля в одном из домов на Открытом шоссе. Пострадавший находился в пьяном состоянии и решил принять ванну, однако не сразу понял, что наливает очень горячую воду. Когда он осознал, что вода — кипяток, решил подняться, после чего поскользнулся и уже не смог выбраться из ванны из-за слишком большого веса. Москвич стал кричать и звать на помощь.

Спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы спасти мужчину. К тому времени, как они выломали дверь и сумели попасть в квартиру, пострадавший получил 22% ожогов тела. Москвича госпитализировали, но спасти его не удалось — 18 февраля он скончался.