Москвич погиб от ожогов, застряв в ванне из-за лишнего веса
MK.ru: В Москве мужчина с лишним весом застрял в ванне и получил ожоги 22% тела
Медики не смогли спасти 44-летнего жителя Москвы, который получил ожоги, застряв в горячей ванне из-за лишнего веса. Об этом пишет сайт MK.ru.
Несчастный случай произошёл 9 февраля в одном из домов на Открытом шоссе. Пострадавший находился в пьяном состоянии и решил принять ванну, однако не сразу понял, что наливает очень горячую воду. Когда он осознал, что вода — кипяток, решил подняться, после чего поскользнулся и уже не смог выбраться из ванны из-за слишком большого веса. Москвич стал кричать и звать на помощь.
Спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы спасти мужчину. К тому времени, как они выломали дверь и сумели попасть в квартиру, пострадавший получил 22% ожогов тела. Москвича госпитализировали, но спасти его не удалось — 18 февраля он скончался.
А ранее Life.ru рассказывал, что пенсионерка из Москвы неудачно покурила в окно и чуть не сгорела. В процессе курения на женщине загорелась рубашка, она не смогла сама сбить огонь с себя. На крики сбежались соседи и вызвали бабушке скорую помощь.
Shutterstock