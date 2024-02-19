Израиль объявил президента Бразилии Лулу да Силву персоной нон грата

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отныне является для Израиля персоной нон грата, заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац. Его слова приводит газета Yedioth Ahronoth.

"Я хотел бы передать президенту, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится", — сказал глава МИД страны перед встречей с послом Бразилии.

Поводом для беседы Каца с дипломатом стало недавнее скандальное высказывание бразильского лидера. Он сравнил действия Израиля в Газе с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев.