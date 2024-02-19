Врач назвала перепелиные яйца уникальным продуктом и перечислила его полезные свойства

Перепелиные яйца имеют множество полезных свойств. Они содержат сбалансированное количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов. При этом калорийность у них выше, чем у куриных, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

"Перепелиные яйца содержат легкоусвояемой белок. Но они противопоказаны тем, у кого аллергия на яичный белок. Перепелиные яйца содержат целый спектр витаминов и микроэлементов, которые так важны для здоровья. Это и витамин А, необходимый для поддержания здоровья глаз, и витамин Д, важный для обмена кальция, иммунитета и настроения", — сказала в беседе с NEWS.ru специалист.

Она отметила, что в перепелиных яйцах содержится лецитин, который помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, влияя на уровень "плохого" холестерина. Кроме того, это вещество поддерживает работу нервной системы, в частности обеспечивая передачу нервных импульсов. Также перепелиные яйца полезны от анемии благодаря витамину В12 и железу. Тимощенко добавила, что, помимо того, данный продукт содержит другие витамины группы В, селен, цинк и фосфор.

"Селен и цинк в перепелиных яйцах важны для работы иммунной системы, а также необходимы для поддержания репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин. Оптимальны для дневного употребления 5–6 яиц, предпочтительно в варёном виде", — заключила эксперт.