Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 12:58

Врач назвала перепелиные яйца уникальным продуктом и перечислила его полезные свойства

Врач Тимощенко: В день полезно употреблять 5–6 варёных перепелиных яиц

Гастроэнтеролог Тимощенко: В день полезно употреблять 5–6 перепелиных яиц. Обложка © Freepik / kamranaydinov

Гастроэнтеролог Тимощенко: В день полезно употреблять 5–6 перепелиных яиц. Обложка © Freepik / kamranaydinov

Перепелиные яйца имеют множество полезных свойств. Они содержат сбалансированное количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов. При этом калорийность у них выше, чем у куриных, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

"Перепелиные яйца содержат легкоусвояемой белок. Но они противопоказаны тем, у кого аллергия на яичный белок. Перепелиные яйца содержат целый спектр витаминов и микроэлементов, которые так важны для здоровья. Это и витамин А, необходимый для поддержания здоровья глаз, и витамин Д, важный для обмена кальция, иммунитета и настроения", — сказала в беседе с NEWS.ru специалист.

Она отметила, что в перепелиных яйцах содержится лецитин, который помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, влияя на уровень "плохого" холестерина. Кроме того, это вещество поддерживает работу нервной системы, в частности обеспечивая передачу нервных импульсов. Также перепелиные яйца полезны от анемии благодаря витамину В12 и железу. Тимощенко добавила, что, помимо того, данный продукт содержит другие витамины группы В, селен, цинк и фосфор.

"Селен и цинк в перепелиных яйцах важны для работы иммунной системы, а также необходимы для поддержания репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин. Оптимальны для дневного употребления 5–6 яиц, предпочтительно в варёном виде", — заключила эксперт.

Назван нюанс, при котором куриные яйца станут действительно идеальным завтраком
Назван нюанс, при котором куриные яйца станут действительно идеальным завтраком

Ранее диетолог предостерёг от продуктов-оборотней, которые только выглядят полезными. Он рассказал, чем опасны сметана, паровые котлеты и покупные соки.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров