В NASA рассказали, кто первым узнает об «астероиде судного дня» Ответственные за планетарную оборону признались, что у них нет какого-то специального «красного телефона» для экстренного предупреждения о грядущей катастрофе, но в принципе порядок действий продуман. 19 февраля, 21:45 В NASA раскрыли, как оповестят население об «астероиде судного дня». Обложка © Shutterstock

Это прославленный недавно астероид Бенну - примерно 500-метровое небесное тело, которое вращается вокруг Солнца примерно на том же расстоянии от него, что и Земля, только по более вытянутой орбите. За такое своё расположение он называется околоземным, более того – одним из самых потенциально опасных. По большей части он сейчас вызывает научный интерес: осенью 2023 года капсула зонда OSIRIS-ReX доставила на Землю частицы грунта Бенну, и учёные с огромным интересом проводят их химический анализ и обнаруживают, что он, очень возможно, был частью планеты, и на той планете должен был быть океан.

Астероид Бенну. Фрагмент видео © Giphy / NASA

Но исследователи держат в голове и околоземность вкупе с потенциальной опасностью Бенну. В случае его падения на Землю это будет катастрофа как минимум континентального масштаба, и можно ожидать, что в той или иной степени её последствия будут ощутимы по всей Земле. К счастью, по текущим расчётам, в ближайшие десятилетия такого нас не ожидает, разве что есть очень слабая возможность падения Бенну во второй половине XXII века. Но, с другой стороны, есть некие трудно предсказуемые факторы – например, реактивная сила за счёт испарения вещества с поверхности астероида под действием солнечного нагрева, это называется эффектом Ярковского. Поэтому на основе реальных наблюдений учёные всё время проводят перерасчёты. Но в любом случае, поскольку за Бенну постоянно следят, то есть достаточная уверенность, что в самом пиковом случае его попадания на траекторию столкновения с Землёй это будет предсказано за несколько лет до катастрофы. Но что должно происходить с того момента, как астрономы обнаружат приближение «апокалипсиса»?

— У меня на столе нет красного телефона или чего-то такого, — признался руководитель программы Координационного управления планетарной защиты NASA Линдли Джонсон.

Астрономы всего мира поддерживают связь друг с другом через Международную сеть предупреждения об астероидах (International Asteroid Warning Net, сокращённо IAWN). Задача организации – чтобы в случае получения тревожных данных наблюдений учёные делились ими и распространяли в мировом масштабе. Далее требуется, чтобы коллеги как можно скорее провели собственные наблюдения и подтвердили, что действительно есть о чём тревожиться. При этом может оказаться возможным рассчитать не только предполагаемую дату падения астероида, но и регион падения. И в зависимости от того, какой этот регион, NASA передаёт сообщение в вышестоящие инстанции. Если это США, то, соответственно, в Белый Дом. И там уже они будут сами решать, как и на каком этапе оповестить население. Если размеры и масса астероида таковы, что это уже не континентальная, а глобальная угроза, то об этом от учёных должно немедленно узнать Управление ООН по вопросам космического пространства.

Хорошо, мы об этом узнали, а что, собственно, делать? Это в зависимости от того, сколько у нас времени. В NASA считают, что, если космос предоставит нам хотя бы пять-десять лет, то есть шансы, может быть, и вовсе предотвратить падение астероида. Например, учёные недавно в рамках эксперимента DART намерено ударили космическим аппаратом по небольшому астероиду Диморфу – чтобы посмотреть, насколько этот удар повлияет на его траекторию. Идея в том, чтобы бомбардировать летящий к Земле опасный астероид чем-нибудь тяжёлым. Если как следует рассчитать такую бомбардировку, то кара небесная Землю минует – астероид пролетит мимо. Рассматривается вариант и бомбардировки самой настоящей, то есть ударов по астероиду ядерными боеголовками. Но это хуже отклонения: глыба расколется на обломки, многие из которых всё равно полетят на Землю. А если эта глыба многокилометровая, то на Землю полетит шрапнель из астероидов Бенну.

Судьба человечества будет во многом зависеть от того, откуда к нам будет послано испытание. Если астероид будет из нашей Солнечной системы, то в принципе есть неплохие шансы, что мы действительно заметим его опасную траекторию за долгие годы до падения. В конце концов, уже больше 30 тысяч околоземных астероидов под неусыпным контролем, их орбиты рассчитаны как минимум на сотню лет вперёд. И, к примеру, на гавайском вулкане работает «дозорный» телескоп Pan-STARRS, который целенаправленно обозревает небо с целью проверки, не летит ли к нам что-нибудь.

Но несколько лет назад человечество совершило интересное открытие: в Солнечную систему прилетают объекты из межзвёздного пространства. А именно, мимо нас проследовали загадочная длинная «сигара» Оумуамуа и комета Борисова. А ещё один, по всем расчётам, тоже межзвёздный объект упал в Тихий океан. Так вот, с такими гостями проблема в том, что их заранее отследить невозможно. Значит, никаких пяти-десяти лет у нас не будет. В лучшем случае – несколько месяцев. В такой ситуации единственное, что остаётся – экстренная эвакуация из предполагаемого региона падения.

Авторы Адель Романенкова