На Купянском направлении за сутки российские бойцы отбили шесть атак ВСУ, противник потерял до 30 военных и 11 единиц техники, в том числе немецкий танк Leopard. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Потери ВСУ составили до 30 военных, танк Leopard, два бронетранспортёра, четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab производства Польши, САУ "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20.