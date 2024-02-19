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19 февраля, 12:32

Немецкий "Леопард" стал добычей российских военных в зоне СВО

МО: На Купянском направлении ВСУ потеряли до 30 военных и танк Leopard

На Купянском направлении за сутки российские бойцы отбили шесть атак ВСУ, противник потерял до 30 военных и 11 единиц техники, в том числе немецкий танк Leopard. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Потери ВСУ составили до 30 военных, танк Leopard, два бронетранспортёра, четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab производства Польши, САУ "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20.

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Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли более 300 военных и танк, сдав позиции на Краснолиманском направлении. Помимо того, украинские войска лишились четырёх боевых бронированных машин, 11 автомобилей и САУ "Гиацинт-С".

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ТАСС / Alexander Welscher

Никита Никонов
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