Немецкий "Леопард" стал добычей российских военных в зоне СВО
МО: На Купянском направлении ВСУ потеряли до 30 военных и танк Leopard
На Купянском направлении за сутки российские бойцы отбили шесть атак ВСУ, противник потерял до 30 военных и 11 единиц техники, в том числе немецкий танк Leopard. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Потери ВСУ составили до 30 военных, танк Leopard, два бронетранспортёра, четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab производства Польши, САУ "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли более 300 военных и танк, сдав позиции на Краснолиманском направлении. Помимо того, украинские войска лишились четырёх боевых бронированных машин, 11 автомобилей и САУ "Гиацинт-С".
ТАСС / Alexander Welscher