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19 февраля, 12:47

Депутат Госдумы высказался против отмены указа Хрущёва о передаче Крыма УССР

Белик: Сегодня нет принципиальной необходимости отменять указ Хрущёва о Крыме

Сегодня нет принципиальной необходимости отменять указ Никиты Хрущёва о передаче Крыма Украинской Советской Социалистической Республике (УССР), считает член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Парламентарий отметил, что нет смысла обсуждать решения не самых популярных лидеров.

"Крым и так российский, и все это знают, и никто уже в этом не сомневается. А будет ли отмена хрущёвского указа — это абсолютно неважно ни для жителей, ни для окружающего мира. Что же касается Украины, то она активно декоммунизируется. Так что хрущёвский указ, по идее, в Киеве должны были бы порвать и пустить на ветер", — сказал он в беседе с RT.

Белик напомнил, что Крым никогда не переставал чувствовать себя русским, а его жители даже не вспоминали об указе, пока украинизация не начала "настойчиво стучаться в их двери". С этим они боролись всеми силами, и Россия не оставляла полуостров, поддержав в самый важный момент — в 2014 году.

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Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов назвал передачу Крыма УССР преступным актом. По его мнению, полуостров был платой руководителям республики за лояльность.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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