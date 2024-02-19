Сегодня нет принципиальной необходимости отменять указ Никиты Хрущёва о передаче Крыма Украинской Советской Социалистической Республике (УССР), считает член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Парламентарий отметил, что нет смысла обсуждать решения не самых популярных лидеров.

"Крым и так российский, и все это знают, и никто уже в этом не сомневается. А будет ли отмена хрущёвского указа — это абсолютно неважно ни для жителей, ни для окружающего мира. Что же касается Украины, то она активно декоммунизируется. Так что хрущёвский указ, по идее, в Киеве должны были бы порвать и пустить на ветер", — сказал он в беседе с RT.

Белик напомнил, что Крым никогда не переставал чувствовать себя русским, а его жители даже не вспоминали об указе, пока украинизация не начала "настойчиво стучаться в их двери". С этим они боролись всеми силами, и Россия не оставляла полуостров, поддержав в самый важный момент — в 2014 году.