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19 февраля, 12:28

Силы ПВО РФ за сутки сбили почти сотню украинских БПЛА

Минобороны РФ: За сутки в зоне СВО уничтожено почти 100 украинских дронов

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 96 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА противника были сбиты в районах населённых пунктов: Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области; Сватово, Кременная Луганской Народной Республики; Артёмовск, Пески, Владимировка Донецкой Народной Республики; Ульяновка, Вербовое Запорожской области; Раздольное Херсонской области. Кроме того, силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Третья атака на регион: В Брянской области уничтожены ещё два украинских беспилотника
Третья атака на регион: В Брянской области уничтожены ещё два украинских беспилотника

Ранее сообщалось, что силовики перехватили реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet 80 британского производства на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Дрон нёс семь килограммов взрывчатки.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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