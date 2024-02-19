Силы ПВО РФ за сутки сбили почти сотню украинских БПЛА
Минобороны РФ: За сутки в зоне СВО уничтожено почти 100 украинских дронов
Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 96 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА противника были сбиты в районах населённых пунктов: Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области; Сватово, Кременная Луганской Народной Республики; Артёмовск, Пески, Владимировка Донецкой Народной Республики; Ульяновка, Вербовое Запорожской области; Раздольное Херсонской области. Кроме того, силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что силовики перехватили реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet 80 британского производства на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Дрон нёс семь килограммов взрывчатки.