Силы ПВО РФ за сутки сбили почти сотню украинских БПЛА

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 96 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА противника были сбиты в районах населённых пунктов: Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области; Сватово, Кременная Луганской Народной Республики; Артёмовск, Пески, Владимировка Донецкой Народной Республики; Ульяновка, Вербовое Запорожской области; Раздольное Херсонской области. Кроме того, силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.