За минувшие сутки ВСУ потеряли более 275 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска также лишились двух боевых машин пехоты, двух автомобилей и гаубицы Д-30. На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки войск ВС России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ленинское Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.