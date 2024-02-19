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19 февраля, 12:41

ВСУ всего за сутки потеряли около 300 военнослужащих на самом смертоносном участке фронта

Минобороны: ВС России улучшили своё положение на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 275 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска также лишились двух боевых машин пехоты, двух автомобилей и гаубицы Д-30. На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки войск ВС России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ленинское Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Минобороны показало брошенную украинскую военную технику под Авдеевкой
Минобороны показало брошенную украинскую военную технику под Авдеевкой

Ранее Минобороны отчиталось о результатах работы российской ПВО за минувшие сутки. Так, зенитчики успели уничтожить 96 украинских беспилотников, а также несколько снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Матвей Константинов
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