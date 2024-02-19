Для ударов по всему Крыму: У ВСУ могут появиться ракеты ATACMS большей дальности, пишут СМИ

США хотят передать Киеву новую версию ракет ATACMS большей дальности для ударов по Крыму, пишет NBC News со ссылкой на источники. На данный момент ВСУ получают старые системы средней дальности, которые не могут бить по удалённым районам полуострова.

Представители Пентагона заявили телеканалу, что Штаты обладают ограниченным запасом ракет данного типа, из-за чего Вашингтон вряд ли отправит их Киеву, не имея денег для пополнения собственного арсенала. Более того, перспективы финансирования поставок оружия ВСУ остаются неопределёнными из-за разногласий в Конгрессе.

Однако, если Конгресс одобрит финансирование Киева, Вашингтон сможет включить эти ракеты в один из новых пакетов военной помощи. Кроме того, официальные лица не исключают, что США "могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить запасы ATACMS".