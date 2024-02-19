Мишустин: В Донбассе и Новороссии восстановлено более 18 тысяч объектов

В Донбассе и Новороссии восстановили более 18 тысяч объектов, в том числе 6,5 тысячи жилых домов и социальных учреждений. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании оборонно-координационного совета.

"Было восстановлено более 18 тысяч объектов, в том числе 6,5 тысячи жилых домов и социальных учреждений. Также [восстановлено] более двух тысяч километров автомобильных дорог", — подчеркнул глава кабмина.

Российский премьер напомнил, что правительство страны запустило комплексную программу развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, включающую экономику, инфраструктуру, здравоохранение, культуру и спорт.