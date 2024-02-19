Мишустин: В Донбассе и Новороссии восстановлено более 18 тысяч объектов
В Донбассе и Новороссии восстановили более 18 тысяч объектов, в том числе 6,5 тысячи жилых домов и социальных учреждений. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании оборонно-координационного совета.
"Было восстановлено более 18 тысяч объектов, в том числе 6,5 тысячи жилых домов и социальных учреждений. Также [восстановлено] более двух тысяч километров автомобильных дорог", — подчеркнул глава кабмина.
Российский премьер напомнил, что правительство страны запустило комплексную программу развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, включающую экономику, инфраструктуру, здравоохранение, культуру и спорт.
А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица России помогает восстанавливать города-побратимы Донецк и Луганск. По его словам, в этом году планируется реконструировать более 1200 зданий, около 230 тысяч квадратных метров дорог и не менее 250 километров инженерных сетей. Вместе с этим специалисты с 2022 года построили и отремонтировали в городах Донбасса 1720 детских садов, школ, больниц, поликлиник и других соцучреждений.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин