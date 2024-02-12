Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать города-побратимы Донецк и Луганск

В Донецке и Луганске, которые являются городами-побратимами Москвы, в наступившем году в планах восстановить более 1200 зданий, около 230 тысяч квадратных метров дорог и не менее 250 километров инженерных сетей. Такими данными поделился в понедельник в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что с 2022 года московские специалисты уже построили и отремонтировали в городах Донбасса 1720 зданий и сооружений, в том числе детские сады и школы, больницы и поликлиники, а ещё — жильё. Кроме того, было восстановлено 555 км инженерных сетей, 1,3 млн кв. м дорог.

"Кроме того, в городах-побратимах постоянно находятся бригады столичных коммунальщиков для проведения аварийно-восстановительных работ и для помощи при прохождении осенне-зимнего периода", — добавил Собянин в своём телеграм-канале.