Три человека пострадали при возгорании на заводе в Саратовской области

Три человека пострадали при возгорании на металлургическом заводе в Балакове, сообщили в пресс-службе Правительства Саратовской области. В ведомстве опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы взрыве на предприятии.

"Распространяемая в СМИ информация о взрыве не подтвердилась. Разрушений конструкций на предприятии не зафиксировано. Во время проведения производственных работ трое мужчин получили термические ожоги тела", — говорится в сообщении.

Пострадавшие рабочие были экстренно госпитализированы, они находятся в реанимации. Их лечение поставлено губернатором Романом Бусаргиным на особый контроль. Тем временем Следственное управление Следственного комитета РФ по региону отчиталось о начатой проверке, на месте происшествия работают сотрудники ведомства. Кроме того, свою проверку начала прокуратура.

Место, где произошло возгорание на заводе в Балакове. Фото © Прокуратура Саратовской области