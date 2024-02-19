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19 февраля, 14:30

В Германии заявили, что "принимают к сведению" посты Медведева

ФРГ приняла к сведению слова Медведева о применении арсенала РФ по Берлину

Германия приняла к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пообещавшего использовать весь арсенал РФ, в том числе по Берлину. Об этом сообщил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует "Твиттер" или то, что пришло на смену. Мы приняли это к сведению", — сказал чиновник.

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года, как того хотят Киев и Запад, приведут к использованию Москвой всего стратегического арсенала, в том числе по Берлину, Киеву, Лондону и Вашингтону. Тем более, по его словам, эти места давно введены в полётные цели ядерной триады РФ.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Матвей Константинов
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