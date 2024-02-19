В Германии заявили, что "принимают к сведению" посты Медведева

Германия приняла к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пообещавшего использовать весь арсенал РФ, в том числе по Берлину. Об этом сообщил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует "Твиттер" или то, что пришло на смену. Мы приняли это к сведению", — сказал чиновник.