Рогов: ВС России ведут ожесточённые бои с ВСУ у Вербового и Работина

ВС России ведут ожесточённые бои в районе населённых пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщил глава регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что противник несёт потери.

"Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работина. Враг несёт потери как в военной технике, так и личном составе", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов отметил, что наши подразделения бьют по ВСУ из Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки и с территории западнее Работина.