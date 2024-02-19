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19 февраля, 14:38

Рогов: ВС России ведут ожесточённые бои с ВСУ у Вербового и Работина

ВС России ведут ожесточённые бои в районе населённых пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщил глава регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что противник несёт потери.

"Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работина. Враг несёт потери как в военной технике, так и личном составе", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов отметил, что наши подразделения бьют по ВСУ из Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки и с территории западнее Работина.

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Напомним, тем временем в районе Работина ВС России ведут ожесточённые бои с противником. О результативности действий наших солдат можно судить по настроениям в ВСУ: наши разведчики перехватили разговор солдата с родственником и выяснили, что только одно подразделение за день теряет до 20 человек, не считая раненых.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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