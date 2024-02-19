"Мы заканчиваемся": Разведчики ВС РФ перехватили разговор о плачевном положении ВСУ в районе Работина

Российские разведчики перехватили телефонный разговор украинского военнослужащего с родственником, в котором они подробно обсудили плачевное положение ВСУ на фронте. В беседе фигурирует информация о заместителе командира, служащем в районе Работина Запорожской области. По его словам, "ничего хорошего" Киеву там ждать не стоит, а ежесуточные потери уже исчисляются десятками.