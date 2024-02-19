"Мы заканчиваемся": Разведчики ВС РФ перехватили разговор о плачевном положении ВСУ в районе Работина
Разведка РФ перехватила разговор бойца ВСУ о плачевной обстановке на фронте
Российские разведчики перехватили телефонный разговор украинского военнослужащего с родственником, в котором они подробно обсудили плачевное положение ВСУ на фронте. В беседе фигурирует информация о заместителе командира, служащем в районе Работина Запорожской области. По его словам, "ничего хорошего" Киеву там ждать не стоит, а ежесуточные потери уже исчисляются десятками.
"Говорит: "Серёга, ничего хорошего вообще! Не могу ничего сказать хорошего. У меня потери каждый день 15–20 [человек], не считая трёхсотых (раненых. — Прим. Лайфа)... Мы, кажись, заканчиваемся", — цитирует знакомого мужчина, запись публикует телеграм-канал "Работайте, братья!"
Напомним, 17 февраля ВС России полностью освободили Авдеевку. Украинские военнослужащие покинули город и на данный момент пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняет наша армия. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил бойцов и поблагодарил каждое из задействованных подразделений.
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