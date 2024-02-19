"Жиров меньше, чем в пальмовом масле": Диетолог раскрыла пользу от ежедневного употребления сала

Сало, несмотря на высокую калорийность, является очень ценным продуктом, который не вредит фигуре при умеренном употреблении. Какую пользу приносит сало, объяснила диетолог Кристина Плотникова.

По словам специалиста, многие люди считают сало вредным из-за большого количества жиров в составе, ведь именно из-за этого и повышается холестерин. Однако в указанном продукте этих жиров намного меньше, чем в том же пальмовом масле. Плотникова дополнила, что сало богато витаминами и аминокислотами, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего.

"Также сало богато витаминами А, D, E и K. Эти витамины не только поддерживают здоровье кожи, ногтей и волос, но и играют важную роль в нормальном функционировании организма", — подчеркнула эксперт в беседе с "Лентой.ру".

По её словам, в сале содержатся железо, цинк, селен, кальций, магний, марганец и фосфор, которые нужны для работы иммунной системы и образования гемоглобина. Медик пояснила, что указанный продукт богат кислотами, необходимыми для поддержания здоровья сердца и сосудов.

Эксперт развеяла миф о том, что сало ведёт к быстрому набору веса. По словам Плотниковой, умеренное употребление продукта не навредит фигуре. Кроме того, сало даёт ощущение сытости на достаточно длительный период. Однако медик посоветовала не употреблять этот продукт людям с проблемами ЖКТ, больной печенью, диабетом и ожирением.