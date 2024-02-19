Дачникам посоветовали осмотреть участки на предмет запрещённого цветка, способного вызывать галлюцинации

Простых дачников вряд ли будут наказывать за обнаруженное на участке запрещённое растение. Так считает заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова, комментируя запрет на выращивание ипомеи трёхцветной. Эксперт отметила, что закон касается культивирования.

"Я уверена, что любая проверка не будет касаться дачника, у которого одно-два растения заметили. Мы говорим о культивировании, об осознанном выращивании. Есть перечень растений, которые на слуху у всех, и все про них знают. Конечно, если это случайная история, человек не заметил, не успел убрать, думаю, что это останется безнаказанным", — рассказала она телеканалу "Звезда".

Рудакова также призвала дачников внимательно осмотреть свои участки на предмет ипомеи трёхцветной и подобных растений. По её словам, они могут случайно попасть на территорию и прижиться там так, что их будет сложно вывести.