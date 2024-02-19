"Магнит для патогенов": Любителей смарт-часов предупредили о риске подцепить сальмонеллу

Фитнес-браслеты, смарт-часы и подобные устройства являются "магнитами для патогенной микрофлоры", которая может вызвать ряд опасных заболеваний. Об этом предупредила врач-терапевт Лариса Алексеева.

"Опасность таких часов сравнима, пожалуй, с телефоном, на поверхности которого можно также найти возбудителей инфекционных заболеваний. Ведь если подумать, то мы в течение дня сотни раз прикасаемся к этим устройствам, после чего контактируем со слизистой, которая выступает входными воротами для болезнетворных микроорганизмов", — сказала специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, это грозит пневмонией, сальмонеллёзом, а также грибком и другими кожными заболеваниями. Всё дело в том, что вокруг ремешка или браслета часов накапливается много грязи, пыли и частиц эпидермиса.

К слову, многие люди забывают снять аксессуар на время сна, что чревато негативными последствиями для здоровья сосудов, а само устройство может нарушать процесс сна, вызывая бессонницу. По словам терапевта, во избежание этого носить часы необходимо только тогда, когда человек ими действительно пользуется.

"Ночью никаких аксессуаров не должно быть, нужно давать телу отдыхать. А часы можно носить днём и следить за их чистотой: периодически протирать поверхность и ремешок", — заключила Алексеева.