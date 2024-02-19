Учёные раскрыли главное качество в характере, помогающее человеку похудеть

Забота и хорошее отношение к себе связаны с устойчивостью к перееданиям и отличными результатами в похудении. К такому выводу пришли учёные из колледжа искусств и наук при Университете Дрекселя в США, опубликовав результаты исследования в журнале Appetite.

В эксперименте приняли участие 140 человек, которые старались сбросить лишние килограммы с помощью групповой программы по изменению образа жизни. Добровольцам необходимо было каждый день отчитываться об успехах через приложение для смартфонов. Вместе с этим участники исследования делились информацией о незапланированных нарушениях диеты и чувствах, которые испытывали при этих срывах.

В конце учёные проанализировали полученные сведения и пришли к выводу, что те, кто проявлял сострадание к себе после нарушений диеты, были более мотивированы к дальнейшей работе над собой. Таким образом специалисты обнаружили связь между заботой о себе и улучшением контроля питания.

По информации издания, слишком самокритичные люди часто теряют дисциплину и лишаются силы воли, что ведёт к повышению уровня стресса и потенциальным перееданиям. По словам авторов исследования, благодаря мягкому общению с собой можно уменьшить количество срывов с диеты.