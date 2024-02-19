Учёные раскрыли главное качество в характере, помогающее человеку похудеть
Appetite: Забота и самосострадание помогают эффективно снижать вес
Забота и хорошее отношение к себе связаны с устойчивостью к перееданиям и отличными результатами в похудении. К такому выводу пришли учёные из колледжа искусств и наук при Университете Дрекселя в США, опубликовав результаты исследования в журнале Appetite.
В эксперименте приняли участие 140 человек, которые старались сбросить лишние килограммы с помощью групповой программы по изменению образа жизни. Добровольцам необходимо было каждый день отчитываться об успехах через приложение для смартфонов. Вместе с этим участники исследования делились информацией о незапланированных нарушениях диеты и чувствах, которые испытывали при этих срывах.
В конце учёные проанализировали полученные сведения и пришли к выводу, что те, кто проявлял сострадание к себе после нарушений диеты, были более мотивированы к дальнейшей работе над собой. Таким образом специалисты обнаружили связь между заботой о себе и улучшением контроля питания.
По информации издания, слишком самокритичные люди часто теряют дисциплину и лишаются силы воли, что ведёт к повышению уровня стресса и потенциальным перееданиям. По словам авторов исследования, благодаря мягкому общению с собой можно уменьшить количество срывов с диеты.
А ранее на Life.ru медик рассказала, кому подойдёт интуитивное питание. По словам специалиста, это интересная стратегия для тех, у кого здоровое пищевое поведение. В противном случае оно может привести лишь к набору лишних килограммов, поэтому не рекомендуется ориентироваться лишь на интуицию.
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