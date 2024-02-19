"Ты поломанная-переломанная": Косторная раскрыла причины ухода из команды Тутберидзе
Фигуристку Косторную принуждали тренироваться с переломом в команде Тутберидзе
Фигуристка Алёна Косторная. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliona_officialnew
Российская фигуристка Алёна Косторная раскрыла обстоятельства работы в команде тренера Этери Тутберидзе. По словам девушки, в 2021 году её заставляли выходить на лёд со сломанной рукой, после чего с ней просто попрощались.
"Я раскаталась, мне говорят идти прыгать. У меня ступор: рука в гипсе, движения только в плечевом суставе. Пробую прыжок в один оборот — гипс перевешивает, рука не сгибается. Для себя решила: не пойду в прыжки. Сейчас ещё что-нибудь себе сломаю. Просто понимаю, что если пойду не в полную силу, аккуратничая на правую руку, то не задам нужный темп. Элемент не получится, и я просто приземлюсь на голову. Сказала, что не буду сегодня прыгать", — призналась фигуристка в шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан".
Однако вместо этого фигуристка услышала в свой адрес лишь упрёки: её назвали хамкой и обвинили в неуважении к тренерам и даже к собственным родителям. В результате Алёна так и продолжила кататься с тяжёлым гипсом. Девушка даже просила снять её с соревнований, но просьбы её были проигнорированы. Из состава Косторную всё-таки убрали, но за пару дней до вылета.
Через несколько недель она вернулась на лёд без гипса, но на третий день тренировки сломала другую руку.
"Прихожу с левой рукой загипсованной, а мне: "Ты забыла, на какую руку гипс надеть". Я говорю: "Да, остроумно!" В итоге через четыре дня я выхожу на утреннюю тренировку, а в конце тренеры сообщают: "Ты поломанная-переломанная, работать не хочешь. Нас ни во что не ставишь. Мы с тобой больше работать не будем. Мы тебя выгоняем", — сообщила Алёна.
А на днях Косторная рассказала поклонникам об успешной операции на плече, травма которого помешала ей участвовать во Всероссийской зимней спартакиаде. Фигуристка не стала уточнять сроки восстановления, но она собирается вернуться на лёд уже к осени. Сейчас спортсменка чувствует себя хорошо и какое-то время проведёт дома.