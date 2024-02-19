"Ты поломанная-переломанная": Косторная раскрыла причины ухода из команды Тутберидзе

Российская фигуристка Алёна Косторная раскрыла обстоятельства работы в команде тренера Этери Тутберидзе. По словам девушки, в 2021 году её заставляли выходить на лёд со сломанной рукой, после чего с ней просто попрощались.

"Я раскаталась, мне говорят идти прыгать. У меня ступор: рука в гипсе, движения только в плечевом суставе. Пробую прыжок в один оборот — гипс перевешивает, рука не сгибается. Для себя решила: не пойду в прыжки. Сейчас ещё что-нибудь себе сломаю. Просто понимаю, что если пойду не в полную силу, аккуратничая на правую руку, то не задам нужный темп. Элемент не получится, и я просто приземлюсь на голову. Сказала, что не буду сегодня прыгать", — призналась фигуристка в шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан".

Однако вместо этого фигуристка услышала в свой адрес лишь упрёки: её назвали хамкой и обвинили в неуважении к тренерам и даже к собственным родителям. В результате Алёна так и продолжила кататься с тяжёлым гипсом. Девушка даже просила снять её с соревнований, но просьбы её были проигнорированы. Из состава Косторную всё-таки убрали, но за пару дней до вылета.

Через несколько недель она вернулась на лёд без гипса, но на третий день тренировки сломала другую руку.

"Прихожу с левой рукой загипсованной, а мне: "Ты забыла, на какую руку гипс надеть". Я говорю: "Да, остроумно!" В итоге через четыре дня я выхожу на утреннюю тренировку, а в конце тренеры сообщают: "Ты поломанная-переломанная, работать не хочешь. Нас ни во что не ставишь. Мы с тобой больше работать не будем. Мы тебя выгоняем", — сообщила Алёна.