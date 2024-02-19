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19 февраля, 17:21

Путин поставил задачу снизить напряжённости на рынке труда

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку снизить напряжённость на рынке труда, в том числе и через повышение эффективности системы профессионального и дополнительного образования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Банком России <…> уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: удовлетворение растущего внутреннего спроса на товары и услуги, в том числе за счёт <…> снижения напряжённости на рынке труда, в том числе путём повышения эффективности системы профессионального образования и дополнительного образования", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 21 декабря.

Путин поручил уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году
Путин поручил уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году

Ранее глава государства отметил, что в России низкая безработица — 5,9%. Такого не было никогда, указал президент.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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