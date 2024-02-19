Путин поставил задачу снизить напряжённости на рынке труда
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку снизить напряжённость на рынке труда, в том числе и через повышение эффективности системы профессионального и дополнительного образования. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Банком России <…> уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: удовлетворение растущего внутреннего спроса на товары и услуги, в том числе за счёт <…> снижения напряжённости на рынке труда, в том числе путём повышения эффективности системы профессионального образования и дополнительного образования", — говорится в сообщении.
Уточняется, что поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 21 декабря.
Ранее глава государства отметил, что в России низкая безработица — 5,9%. Такого не было никогда, указал президент.