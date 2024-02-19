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19 февраля, 16:51

Эквадор официально отказался поставлять вооружение Украине

Глава МИД Зоммерфельд: Эквадор не будет поставлять вооружение Украине

Эквадор решил не отправлять вооружение на Украину. Такое заявление сделала глава МИД страны Габриэла Зоммерфельд на заседании комиссии парламента.

"Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооружённый международный конфликт", — указала дипломат, отвечая на вопрос депутата по поводу итогов решения об отправке вооружения.

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А ранее Life.ru писал, что посол России Владимир Спринчан после встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа сообщил, что Кито отменил решение о поставке российского вооружения в Соединённые Штаты. По словам российского посла в южноамериканской стране, главная позиция Эквадора — способствовать урегулированию конфликтов мирным путём.

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Дарья Нарыкова
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