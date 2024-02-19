Эквадор официально отказался поставлять вооружение Украине

Эквадор решил не отправлять вооружение на Украину. Такое заявление сделала глава МИД страны Габриэла Зоммерфельд на заседании комиссии парламента.

"Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооружённый международный конфликт", — указала дипломат, отвечая на вопрос депутата по поводу итогов решения об отправке вооружения.